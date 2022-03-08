Son dakika... Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi. Bakan Akar, görüşmede, Büyükelçi Flake'e yeni görevinde başarılar diledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel