Son dakika... Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti - Haberler

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Son dakika... Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi. Bakan Akar, görüşmede, Büyükelçi Flake'e yeni görevinde başarılar diledi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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