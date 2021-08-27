Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi. Bakan Akar ayrıca, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini iletti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.
Bakan Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü.
Bakan Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 23:11:51. #1.15#

title