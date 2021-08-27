Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.