Son dakika... Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika... Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika... Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye'nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletmesini sürdürdüğü belirtilerek, "Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...
MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...
Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...

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