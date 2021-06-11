Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
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Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Son Dakika | Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
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