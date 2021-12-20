Son dakika... Bahşılı'da öğrenciler eTwinning projesiyle yöresel yemekleri tanıyor

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Kültür ve Doğanın Uyumu eTwinning Projesi" kapsamında öğrencilere ilçeye özgü yemekler tanıtıldı.

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nca yürütülen, belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında Büyük Sarıkaya köyünde, tereyağlı mercimekli bulgur pilavı, kuzu kavurma, tomas peyniri, mayalı köy ekmeği ve yağlı yayık ayranı tanıtıldı.

Proje koordinatörü öğretmen Yeşim Ulusoy, AA muhabirine, eTwinning projesi kapsamında ilçenin kültürünü yansıtan özelliklerini her ay farklı başlıklar altında anlatacaklarını söyledi.

Aralık ayında Büyük Sarıkaya köyünün aşçılık özelliğinden faydalanarak köye ait yiyecek ve içeceklerin muhtar Cemal Karayel tarafından projede yer alan öğrencilere anlatıldığını aktaran Ulusoy, "İlerleyen aylarda ilçemizin farklı kültürel özelliklerini de tanıtacağız. Projemiz, ilçemizin tanıtımının yanında İngilizce olarak sürdürüleceği için ayrı önem taşımakta. Mayıs ayında bitecek projemiz için Ulusal ve Uluslararası Kalite Etiketi'ne başvuracağız." diye konuştu.

Muhtar Cemal Karayel ise Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu yönetici ve öğrencilerine teşekkür etti.

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri

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