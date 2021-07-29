Son dakika! Bahreyn ve Pakistan, terörle mücadelede ikili iş birliğinin geliştirilmesini görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife ile Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uyuşturucu, insan ticareti ve terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi meselelerini ele aldı.

Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife ile Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uyuşturucu, insan ticareti ve terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi meselelerini ele aldı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Kureyşi, başkent Manama'da Bahreyn İçişleri Bakanı Al Halife ile bir araya geldi.

Ortak öneme sahip konuların ele alındığı görüşmede, uyuşturucu, insan ticareti ve terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Bahreyn-Pakistan Ortak Bakanlar Komitesi toplantısına katılmak üzere dün Bahreyn'e gelmişti.

Bahreyn ile Pakistan arasında terörle mücadele amacıyla Kasım 2018'de "Bedir-3" adlı ortak askeri tatbikat düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay