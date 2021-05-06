Son Dakika | Bahreyn'de deniz devriye botu kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Bahreyn'de deniz devriye botu kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Bahreyn'de deniz devriye botu kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bahreyn'de, Sahil Güvenlik Güçlerine ait devriye botunun, kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpışması sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Bahreyn'de, Sahil Güvenlik Güçlerine ait devriye botunun, kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpışması sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devriye gezen Sahil Güvenlik Güçlerine ait botun, ülkenin batı kesiminde kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpıştığı belirtildi.

Çarpışma sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada, teknede bulunan Asya uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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