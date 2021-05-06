Son Dakika | Bahreyn'de deniz devriye botu kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Bahreyn'de, Sahil Güvenlik Güçlerine ait devriye botunun, kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpışması sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı bildirildi.
Bahreyn'de, Sahil Güvenlik Güçlerine ait devriye botunun, kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpışması sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devriye gezen Sahil Güvenlik Güçlerine ait botun, ülkenin batı kesiminde kaçmaya çalışan bir tekneyle çarpıştığı belirtildi.
Çarpışma sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada, teknede bulunan Asya uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci