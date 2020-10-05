Samsun'da korkunç ölüm
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Samsun'da korkunç ölüm

05.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:25
Samsun'da korkunç ölüm

Samsun'da bir kişi bahçeyi temizlemek için ateş yaktığı sırada giysilerinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kişi bahçeyi temizlemek için ateş yaktığı sırada giysilerinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi Menteşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damlataş Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Mustafa Yılmaz, kavak ağaçları bulunan bahçesini temizlemek için öğlen saatinde evinden çıktı. Yaprakları ve çalıları bir araya toplayıp yakan yaşlı adamın bir anda giysileri tutuştu. Alevler içinde kalarak yanan Mustafa Yılmaz feci şekilde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Yılmaz'ın bahçesinde yanmış halde cesedi bulundu. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-

Samsun'da korkunç ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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