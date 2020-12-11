Son Dakika | Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı

11.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:45

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçesine gübre döktüğü esnada şarampole devrilen traktörünün altında kalan kişi, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçesine gübre döktüğü esnada şarampole devrilen traktörünün altında kalan kişi, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtuldu.

Olay, Akyazı ilçesi Güzelek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Mustafa L. bahçesine gübre döktüğü esnada traktörü şarampole devrildi. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken traktörün altında kalan Mustafa L.'nin yardımına vatandaşlar koştu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla traktörün altından kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son Dakika | Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı
Son Dakika | Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı
Son Dakika | Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı
Son Dakika | Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Başak Dizer Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Sörloth Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bahçesine gübre döktüğü esnada devrilen traktörünün altında kaldı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 18:47:55. #1.15#
title