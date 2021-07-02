Son dakika... Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor

Son dakika... Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile Bahçeşehir Spor Kompleksinde bulunan inşaatlar yükselmeye devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile Bahçeşehir Spor Kompleksinde bulunan inşaatlar yükselmeye devam ediyor.

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde spor kompleksi yükselmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile yapımı devam eden tenis kortu ve cep spor salonları ile birlikte bölgede kompleks daha da genişleyecek. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu Bahçeşehir bölgesinde yapımı devam eden tenis kortu ve cep spor salonunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Atay, kompleksin kısa sürede tamamlanarak sporcuların hizmetine açılması talimatını verdi. - DÜZCE

Son dakika... Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor
Son dakika... Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor
Son dakika... Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:31:32. #1.15#

title