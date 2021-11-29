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Son dakika... Bahçesaray'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Bahçesaray'da ev yangını

Son dakika haberler: Van'ın Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Şişli Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN

Son dakika... Bahçesaray'da ev yangını

Son dakika... Bahçesaray'da ev yangını

Son dakika... Bahçesaray'da ev yangını

Son dakika... Bahçesaray'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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