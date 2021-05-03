Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada
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Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada

Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de trafiğe kapalı yolda çalışma yapan İBB'ye ait yol bakım aracının geçtiği sırada yol çöktü.

Bahçelievler'de trafiğe kapalı yolda çalışma yapan İBB'ye ait yol bakım aracının geçtiği sırada yol çöktü. Çökme anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay, saat 05.00 sıralarında Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabahın erken saatlerinde, trafiğe kapalı caddede çalışma yapan İBB'ye ait yol bakım aracının geçtiği sırada yol çöktü. Çökmeyle birlikte yolda 30 santimetrelik delik oluştu. Araç, çalışanlar tarafından çöktüğü yerden çıkarılamayınca durum belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla yol bakım aracı bulunduğu yerden çıkarıldı. Çöken yere belediye ekipleri tarafından duba konularak güvenlik önlemi alındı. Aracın çökerek yan yatmış hali vatandaşlarının cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.  

"YOL ZAYIF OLDUĞU İÇİN ÇÖKMÜŞ" 

Çevrede esnaf olan Mustafa Aycan, "Sabah saat 08.15'de işe geldiğimde gördüm. Rögarları temizleyen belediyeye ait araç, yol zayıf olduğu için çökmüş ve yan yatmış. Kepçeyle bir saat süren çalışmanın ardından kaldırıp götürdüler. Burası insan trafiğinin çok kalabalık olduğu bir yer" dedi. 

ÇÖKME ANI KAMERADA İBB'ye ait yol bakım aracının geçtiği sırada yol çökme anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol bakım aracı caddede ilerlediği sırada, yol çöküyor. Aracın sağ arka tekerleri çöken yolun içine giriyor.  

- İstanbul
Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada
Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada
Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada
Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada
Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada
Bahçelievler'de yol bakım aracı geçtiği sırada yol çöktü: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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