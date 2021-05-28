Son dakika... Bahçelievler'de yangın paniği: 3'ü bebek 12 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Bir son dakika haberine göre Bahçelievler'de yangın paniği: 3'ü bebek 12 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi Bahçelievler'de 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Bahçelievler'de yangın paniği: 3'ü bebek 12 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri 3'ü bebek olmak üzere 12 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

Bahçelievler Çağlayan 1 sokak üzerinde 5 katlı apartmanın 3.katından televizyondan kaynaklı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken dumanların apartmanı sarmasıyla vatandaşlar binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dairelerde mahsur kalan 3'ü bebek olmak üzere toplamda 12 vatandaşı merdiven yardımıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen bebek, çocukların ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Yangında tahliye edilen vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken haberi alan bir kişi baygınlık geçirdi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz