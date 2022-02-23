Bahçelievler'de motoru alev alan otomobildeki yangın söndürüldü - Haberler
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Bahçelievler'de motoru alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şirinevler Mahallesi Alptekin Sokak'ta ilerleyen 34 YR 5541 plakalı otomobilin motorunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesiyle kadın sürücü ile yanındaki kadın ve çocuk araçtan inerken, vatandaşlar alevleri söndürmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bahçelievler'de motoru alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

Bahçelievler'de motoru alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

Bahçelievler'de motoru alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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