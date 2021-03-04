Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı
04.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:52
Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayarak götürülen kişi, yakalandı.
Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayarak götürülen kişi, yakalandı. Şüphelinin klimayı sırtlayıp götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde çaldığı klimayı sırtına alıp götüren kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede S.K. (36) isimli şüphelinin klimayı çaldığı belirlenince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelinin klimayı bir kişinin yardımıyla sırtlayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı