Son Dakika: Bahçelievler'de askere gidecek olan erlere Covid-19 testi yapıldı
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Son Dakika: Bahçelievler'de askere gidecek olan erlere Covid-19 testi yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de askere gidecek olan erlere Covid-19 testi yapıldı Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibariyle yeniden başladığının açıklanmasının ardından Bahçelievler'de çok sayıda asker adayı kuyruk oluşturdu.

01.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:46

Bahçelievler'de askere gidecek olan erlere Covid-19 testi yapıldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibariyle yeniden başladığının açıklanmasının ardından Bahçelievler'de çok sayıda asker adayı kuyruk oluşturdu. Sonuçları açıklanacak olan erler 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak.

Korana virüs tedbirleri kapsamında ertelenen terhis ve askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibariyle yeniden başlamasının ardından silah altına girecek olan erleri heyecan sardı. Bahçelievler'de bulunan çok sayıda askere gidecek olan vatandaş Siyavuşpaşa İlköğretim Okulunun bahçesinde korona testi için sıraya girdi. e-Devlet üzerinden kayıtlarını oluşturan erler sabahın ilk saatlerinden itibaren sürüntü testi işlemleri için uzun kuyruk oluşturdu. İşlem sırası gelen erler sırasıyla korona testi yaptırdı. Sonuçları iki gün içinde açıklanacak olan testlerden negatif çıkanlar 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak. Testi pozitif çıkan asker adayları ise karantina altında kalacak hastalığının derecesine göre hastaneye yönlendirilecek. Öte yandan testi tamamlayan işlemlerini noktalayan erlere de Bahçelievler Belediyesi de maske dağıttı.

"Askere gideceğim için heyecanlıyım"

Askerlik görevini yapacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Semih Ateş "Askerlik nedeniyle test olmak için bugün buraya geldim. Testin acısı farklı sonucu daha farklı karmaşık duygular içindeyim. Hayırlısıyla gideceğim" dedi.

Hasan Öztürk ise "Vatanımıza milletimize görevimizi yapmak için testimizi yaptırıyoruz testimiz güzel çıkarsa birliğimize teslim olacağız. Bir aydır ertelenmişti sonucu bekliyoruz heyecanlıyım"

Son Dakika: Bahçelievler'de askere gidecek olan erlere Covid-19 testi yapıldı

Kaynak: İHA

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