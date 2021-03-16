Son dakika: Bahçelievler'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara cami avlusunda Kovid-19 aşısı yapılıyor

Son dakika haberlerine göre İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda pilot ilçelerden Bahçelievler'de, her gün farklı bir cami avlusunda oluşturulan aşılama noktasında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılıyor.

İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda pilot ilçelerden Bahçelievler'de, her gün farklı bir cami avlusunda oluşturulan aşılama noktasında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılıyor.

Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum, Aksa Camisi bahçesinde öğle vakti gerçekleştirilen aşılama çalışmasına katıldı.

Cami cemaatinden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, kayıtlarını yaptırdıktan sonra sıra beklemeden aşılarını oldu. Bazı vatandaşların da belediye araçlarından yapılan anonsları duyarak aşılama noktasına geldiği görüldü. Aşı olan vatandaşlara Bahçelievler Belediyesince hijyen paketi hediye edildi.

Aynı zamanda doktor olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da burada ikinci doz aşısını vurundu.

Bahadır, sırası gelip de aşı olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaşmayı amaçladıklarını belirtirken, hiçbir vatandaşın söz konusu hastalığa yakalanmasını istemediklerini dile getirdi.

Bir haftadır süren uygulama ile ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 65-70'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini vurgulayan Bahadır, tüm vatandaşlara aşı olmalarına yönelik çağrı yaptı.

Dünyada birçok ülkede Kovid-19 aşısına ulaşılamadığına değinen Bahadır, "Dünyada aşı adaletsizliğinin olduğu bir ortamda Türkiye'de şu anda insanlara ücretsiz aşı yapılıyor, yeter ki sırası gelsin. Hem kendilerinin hastalanmaması adına hem de etraftaki sevdiklerine bulaştırmamaları adına tüm vatandaşları muhakkak aşılanmaya bekliyorum." dedi.

Vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu kaydeden Bahadır, bugün 65 yaş ve üzerindekilere yapılan aşılama çalışmasının zaman içerisinde tüm yaş gruplarını kapsayacağına dikkati çekti.

"(Sağlık personelleri) Canımı adasam yine de haklarına ödeyemem"

Aşı olan 75 yaşındaki İsmet Çiftçi, geçen sene Kovid-19'a yakalandığını ancak aşı olduktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Uygulamadan memnun olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu aşıyı herkes olmalı. Olmayanların ya aklı yok ya parası yok." değerlendirmesini yaptı.

72 yaşındaki Hüseyin Demirci ise aşı olmanın hiçbir sakıncası bulunmadığını belirtirken, salgında özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Demirci, "Devletimiz, milletimiz çok sağ olsun. Hele hele sağlık personellerine çok teşekkür ederim. Bunlara bırak canımı adasam yine de haklarına ödeyemem. Televizyondan izliyorum, çoluğunu çocuğunu göremeyen sağlık çalışanlarını görünce ben de ağlıyorum. Salgın döneminde fedakarca çalıştılar, maşallah süphanallah diyorum. Ben olsam 24 saat orada duramam, dayanamam çıkar giderim. Hakları ödenemez. Ben kendi adıma konuşuyorum. Devlet benim maaşımdan kessin, bunlara 100-200 lira fazla versin vallahi ağzımı açmam, yeminle söylüyorum. Ne verseler az." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan