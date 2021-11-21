Son dakika... Bahçelievler'de 3 kamyonette çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Bahçelievler'de park halindeki 3 kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de park halindeki 3 kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak'ta park halindeki bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 2 kamyonete de sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kimsenin yara almadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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