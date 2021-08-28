Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ MARKETE DALDI,  KAZA ANI KAMERADA
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Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ MARKETE DALDI,  KAZA ANI KAMERADA

Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ MARKETE DALDI,  KAZA ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BAHÇELİEVLER'DE, 17 yaşındaki sürücü önce park halindeki otomobile çarptı, ardından markete girdi.

BAHÇELİEVLER'DE, 17 yaşındaki sürücü önce park halindeki otomobile çarptı, ardından markete girdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, Koca Sinan Merkez Mahallesi, Mahmut Bey Caddesi'nde saat 13.20  sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki  Mücahit Y. kullandığı 34 ELU 75 plakalı otomobille, park halindeki bir başka otomobile çarptı. Otomobil kaldırımdaki bariyerleri de aştıktan sonra markete girdi. Kazada 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis sürücüyü gözaltına aldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Markete giren otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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