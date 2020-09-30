Son dakika... Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün...
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Son dakika... Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün...

30.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:42
Son dakika... Bahçeli:

Son dakika habere göre Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.

Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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