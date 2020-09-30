Son dakika... Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün...
30.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:42
Son dakika habere göre Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.
Bahçeli: "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven