Son dakika! Bahçeli: "Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, PKK'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını...
Son dakika haberler: Bahçeli: "Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, PKK'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını tartışmaya açmaktır.
Bahçeli: "Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, Pkk'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını tartışmaya açmaktır." - ANKARA
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