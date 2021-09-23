Son dakika! Bahçeli: 'Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, PKK'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını... - Haberler
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Son dakika! Bahçeli: "Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, PKK'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Bahçeli:

Son dakika haberler: Bahçeli: "Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, PKK'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını tartışmaya açmaktır.

Bahçeli: "Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, Pkk'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını tartışmaya açmaktır." - ANKARA

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Haber: Son dakika! Bahçeli: 'Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek, PKK'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını... - Haberler
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