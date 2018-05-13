Bahçeli'nin Af Önerisine Erdoğan'dan İlk Yorum: Böyle Bir Düşüncemiz Yok

İngiltere'ye hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"KENDİ DÜŞÜNCESİDİR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af çıkışına değinen Erdoğan, "Bu Sayın Bahçeli'nin kendi düşüncesidir. Bizim böyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı:

"BİRLEŞİK KRALLIK İLE TİCARETİMİZ ARTTI"

İngiltere Başbakanı Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suriye, Irak olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Birleşik Krallık ile ticaretimiz yüzde 39 arttı. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. Potansiyelin daha yukarıdaki hedeflere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye'ye en çopk yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz.

"MİLLETVEKİLLERİ HAKLARINI DÖRT DÖRTLÜK VERMELİ"

Biz hücre yenilemesini siyasetten başaran bir partiyiz. Eksiklerini güçlendiren, gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Nerede aksama varsa, sıkıntı varsa gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koyma gayretinde olacağız. Biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Milletvekili sorumluluğunu üstlenen arkadaşlarımız bunun hakkını dört dörtlük vermeli. Kimlerin zaafları varsa, kimlerin falsosu olmuşsa yürümek mümkün değil.

"ANNELERİNİZİN AYAKLARININ ALTINI ÖPÜN"

Anneler gününü kutluyorum. Anneleri olanların annelerinin ayaklarının altlarını öpmesini, cennetin kokusunu almasını tavsiye ediyorum. Rabbim bizi annesiz hayattan korusun