Son dakika: Bahçeli: "HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir.

Bahçeli: "HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü Pkk'nın mazbata almış maskeli halidir. Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek hem ayıplı bir siyaset örneği, hem de bölücü hedeflere siperlik yapan, terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terör seviciliktir." - ANKARA

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