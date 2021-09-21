Son dakika: Bahçeli: 'HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. - Haberler
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Son dakika: Bahçeli: "HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Bahçeli:

Son dakika haberi: Bahçeli: "HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir.

Bahçeli: "HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü Pkk'nın mazbata almış maskeli halidir. Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek hem ayıplı bir siyaset örneği, hem de bölücü hedeflere siperlik yapan, terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terör seviciliktir." - ANKARA

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Haber: Son dakika: Bahçeli: 'HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. - Haberler
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