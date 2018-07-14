Son Dakika! Bahçeli: Af Konusu Gündemimizde, Yasa Teklifi Sunacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da basın toplantısı düzenledi. MHP lideri yaptığı açıklamada "Af konusu gündemimizde yasa teklifi sunacağız." dedi. Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları şöyle:

"MİLLİ VE YERLİ DURUŞ KAZANMIŞTIR"

4 Haziran'da Türkiye, Türk milleti kazanmıştır. Üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır. Milli ve yerli duruş kazanmıştır.

Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır.

"TÜRKİYE'DEN TAVİZ KOPARMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR "

Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir. Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

"APOLET TARTIŞMASINI FAZLA UZATTIN DİYEN ZAVALLILAR İÇİN PİŞMANLIK OLABİLİR AMA BİZDE PİŞMANLIK YOKTUR"

Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz. Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur.

"ABD'DE NE KADAR HAİN VARSA TÜRKİYE'YE İADELERİ YAPILMALIDIR"

ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.

Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir.

"AF KONUSU GÜNDEMİMİZDEDİR"

Af konusu gündemimizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız bir yasa teklifi sunacaklardır.