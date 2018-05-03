Bahçeli'den FETÖ'cü Seçmen İddiası: 100 Bin İmza Araştırılsın

MHP Lideri Devlet Bahçeli, genel merkezin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur." diye konuştu.

Bahçelinin açıklamaları şöyle:

"YARIN SAAT 11.00'DE ERDOĞAN İÇİN BAŞVURACAĞIZ"

Dava arkadaşlarımız 3 Mayıs'ın şuuruyla hareket etmişler. Aday adaylığı için 1350 kişi başvurdu. Cuma saat 11:00'de Eroğan için başvuracağız.

"FETÖ DARBE HAREKETİNDE SİYASİ AYAK VAR"

15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinden kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 cumhurbaşkanı adayı 100.000 ile müracatı öngördü. Bu 100.000 aday talebinde bulunan 4 kişiden birisi CHP'nin 15 vekil kaydırmasıyla destek buldu. Şahsiyet, 100.000 adayla adaylığını koyacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur: FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi, çok sayıda TSK mensubu, öğretim kadroları ve önemli bir uzaklaştırma görevden alma oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri vardır.

"100 BİN İMZA ARAŞTIRILSIN"

Merak ettiğim AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini takip etti mi? Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir."