Son Dakika! Bahçeli'den Yarınki Erdoğan Görüşmesi Öncesi İlginç Çıkış: Gündemi Davet Sahibi Belirler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Erdoğan ile görüşmesinde ne konuşulacağına ilişkin soruya, "Gündemi randevu sahibi belirler" ifadesini kullandı.

"GÖRÜŞME KONUSU GÜNDEME GELİRSE KATILABİLİRİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanı ile saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

"GÜNDEMİ RANDEVU SAHİBİ BELİRLER"

Bahçeli, Erdoğan ile görüşmesinde ne konuşulacağına ilişkin soruya, "Gündemi randevu sahibi belirler" ifadesini kullandı.

"ZİLLET İTTİFAKININ TUZAKLARINI BOZACAĞIZ"

Bahçeli açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine kökünden bozacağız" dedi.