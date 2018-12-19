Bahçeli'den İttfiak Açıklaması: Erdoğan ile Yaptığımız Görüşme Sağlıklı Zeminde Gerçekleşti

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili, "Görüşme sağlıklı bir ortamda gerçekleşti. Yeni bir görüşmeye ihtiyaç yok" dedi.

MHP lideri Bahçeli, bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları iddiaları üzerine konuştu.

"ERDOĞAN'IN TASARRUFUNA SAYGILIYIZ"

Bahçeli, "Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.