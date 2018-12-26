Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli basın dünyasının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Türkiye'nin dış politikaları hakkında önemli açıklamalar yapan Bahçeli,"Erdoğan, İstanbul ya da Ankara'da küresel güçler zirvesi gerçekleştirmeli" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Bahçeli'nden konuşmasından öne çıkanlar;

"ABD'nin Suriye'den çekilme tavrını samimi buluyor musunuz?" sorusu üzerine Bahçeli şu şekilde cevap verdi:

"Bunu bilemeyiz. Ama tahmin edecek bilgi ve birikime sahibiz. Bunu ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin değerlendirmeleriyle kamuoyuna paylaşmaları gerekir. Türkiye'nin teröre karşı keskin bir tavrı vardır. Bu süreci kesintiye uğratmamak için bu operasyonu yapmalıyız."