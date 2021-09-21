Son Dakika | Bahçeli: 'CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında... - Haberler
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Son Dakika | Bahçeli: "CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Bahçeli:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahçeli: "CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır.

Bahçeli: "CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir." - ANKARA

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