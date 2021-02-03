Son Dakika | Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır
03.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:48
Son dakika gündem haberi: Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık.
Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan