Son Dakika | Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır
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Son Dakika | Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır

03.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:48
Son Dakika | Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır

Son dakika gündem haberi: Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık.

Bahçeli: (Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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