Son Dakika | Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararını değerlendirdi Açıklaması
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Son Dakika | Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararını değerlendirdi Açıklaması

09.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:07
Son Dakika | Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika politika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enis Berberoğlu ile ilgili yargı kararına ilişkin, yargıya saygıları olduğunu, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun bulduklarını ancak infazın durdurulmasına karşı olduklarını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enis Berberoğlu ile ilgili yargı kararına ilişkin, yargıya saygıları olduğunu, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun bulduklarını ancak infazın durdurulmasına karşı olduklarını belirtti.

Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları kaydetti:

"Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke, komisyon ve Genel Kurul'a geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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