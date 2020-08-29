Son dakika! Bahçeli: "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar...
Gelen son dakika haberlerine göre Bahçeli: "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir.
29.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:47
Bahçeli: "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir."
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Kaynak: AA