Son dakika! Bahçeli: "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar...
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Son dakika! Bahçeli: "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar...

Gelen son dakika haberlerine göre Bahçeli: "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir.

Son dakika! Bahçeli:
29.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:47

Bahçeli: "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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