Son Dakika | Bahçede görülen yılanı itfaiye yakaladı
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Son Dakika | Bahçede görülen yılanı itfaiye yakaladı

Son Dakika | Bahçede görülen yılanı itfaiye yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adıyaman'da evin bahçesinde görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Adıyaman'da evin bahçesinde görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Adıyaman merkez Fatih mahallesi 22100 nolu sokakta bulunan Mehmet Aktar'a ait evin bahçesinde aile bireyleri yılanı gördü. Yılanı yakalaması için Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verildi.

İtfaiye ekipleri belirtilen adreste yılanı özel alet ile yakalayarak kafese koydu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan siyah yılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

Son Dakika | Bahçede görülen yılanı itfaiye yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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