Bahçede baygın bulundu

Günlük kayıp 10 milyar dolar! Türkiye önerisini yaptı, kabul edilirse krizi biz çözeceğiz

Bahçede baygın bulundu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde baygın bulunurken ekipleri harekete geçirdi.

Bahçede baygın bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde baygın bulunurken ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Erdem U. (61), evinin bahçesinde komşuları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Erdem U. İlk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Erdem U. için hastaneye girişinde kalp masajı yapılırken, hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN