Bahçede baygın bulundu
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Bahçede baygın bulundu

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Bahçede baygın bulundu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde baygın bulunurken ekipleri harekete geçirdi.

Bahçede baygın bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde baygın bulunurken ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Erdem U. (61), evinin bahçesinde komşuları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Erdem U. İlk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Erdem U. için hastaneye girişinde kalp masajı yapılırken, hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu
Bahçede baygın bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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