Son dakika... BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
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Son dakika... BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da, Nizamettin Güngörmüş (55), bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü.

BURSA'da, Nizamettin Güngörmüş (55), bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü.

Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi'nde oturan Tuna T., evinin bahçesinin çevresini duvar yaptı. Duvar nedeniyle inşaatlarda boyacılık yapan Tuna T. ile komşusu 1 çocuk babası Nizamettin Güngörmüş arasında 9 Haziran günü tartışma çıktı, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İki komşu arasında farklı zamanlarda tartışmalar yaşandı. Tuna T., bu sabah saatlerinde evinden çıkan komşusu Güngörmüş'e tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Güngörmüş, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nizamettin Güngörmüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftçilik yapan Güngörmüş'ün cansız bedeni olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuna T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika... BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
Son dakika... BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
Son dakika... BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
Son dakika... BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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