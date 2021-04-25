Son dakika! Baharın müjdecisi çiçekler Ağrı'da görsel şölen sunuyor
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Son dakika! Baharın müjdecisi çiçekler Ağrı'da görsel şölen sunuyor

Son dakika! Baharın müjdecisi çiçekler Ağrı'da görsel şölen sunuyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da, baharın gelişiyle canlanan doğada açan rengarenk çiçekler güzel görüntüler oluşturuyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da, baharın gelişiyle canlanan doğada açan rengarenk çiçekler güzel görüntüler oluşturuyor.

Yılın yarısının kar altında geçirildiği kentte, havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.

Karların erimesiyle yeşermeye başlayan çiçekler, kırsal alanlarda renk cümbüşü oluşturdu.

Besiciler de kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanlarını yeşeren meralarda otlattı.

Baharın gelmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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