Son dakika! Bağlar'da parke taşı döşeme çalışmaları
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Son dakika! Bağlar'da parke taşı döşeme çalışmaları

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe merkezindeki yolların bakım ve onarımını yapıp kendi ürettiği sıcak asfalt ile güzelleştirirken, eskimiş olan kaldırım taşlarını da yeniliyor.

Son dakika! Bağlar'da parke taşı döşeme çalışmaları
04.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:24

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe merkezindeki yolların bakım ve onarımını yapıp kendi ürettiği sıcak asfalt ile güzelleştirirken, eskimiş olan kaldırım taşlarını da yeniliyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, ilçe merkezinde bozulan yolları yenileyerek kendi ürettiği sıcak asfalt ile güzelleştirirken, eskimiş olan kaldırım taşlarının yerine de yenilerini döşeyerek kullanışlı hale getiriyor. Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sokakları yenileme çalışmaları kapsamında bir yıl içerisinde Bağlar'da toplam 5 bin metrekare parke taşı döşendi. Birçok mahallede parke taşı yenileme ve döşeme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda engelli vatandaşların yaşantısını kolaylaştırmak için uyarı ve takip parke taşları da kullanılıyor. Çalışmalarda bu ayrıntılara dikkat edilmesi engelli vatandaşları sevindirdi.

Çok yönlü hizmet çalışması

Huzurlu, temiz ve yaşanılır bir Bağlar için büyük bir hizmet seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda birçok cadde, sokak ve mahallede yol yapım, bakım ve asfalt döşeme çalışması yürüttüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların eleştirilerine neden olan kaldırımları yenileyerek parke taşı döşeme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "İlçemizde bozulmuş olan, bakımsız hale gelen yolları, caddeleri ve sokakları yenilemek için başlatmış olduğumuz hizmet seferberliği devam ediyor. Buralarda gerekli bakım ve onarımı yaparak bazalt taşından üretmiş olduğumuz asfalt ile güzelleştiriyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızın günlük yaşamda kullandığı kaldırımları da yenileyerek yeni parke taşları döşüyoruz. Bizim işimiz vatandaşımıza layık olduğu hizmetleri götürmek. Çok yönlü çalışmalarla caddelerimizi, sokaklarımızı ve kaldırımlarımızı kullanışlı hale getiriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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