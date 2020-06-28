Son Dakika | Bağlar Belediyesinin yol bakım ve onarım çalışması sürüyor
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Son Dakika | Bağlar Belediyesinin yol bakım ve onarım çalışması sürüyor

Son dakika güncel haberi... Bağla Belediyesinin yol bakım ve onarım çalışması devam ediyor.

Son Dakika | Bağlar Belediyesinin yol bakım ve onarım çalışması sürüyor
28.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:40

Bağla Belediyesinin yol bakım ve onarım çalışması devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, Körhat ve Alipınar mahallelerinde parke taşı döşedi, sanayici ve esnafın yoğunlukta bulunduğu Özdemir Mahallesi ile mezralarına önce alt yapı, ardından da üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmaları ile ilçe merkezindeki asfaltlama faaliyetlerini eş zamanlı olarak devam ettirdi.

Vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyeye teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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