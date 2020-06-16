Son dakika... Bağlar Belediyesi tarafından 30 bin ton asfalt hizmeti Son dakika haberi: Bağlar Belediyesi, ilçede 30 bin ton asfalt hizmeti gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, ilçede 30 bin ton asfalt hizmeti gerçekleştirdi.

Karacadağ bölgesinde kurduğu asfalt plenti ve taş kırma eleme tesislerinde bazalt taşından asfalt üretmeye başlayan Bağlar Belediyesi, kış mevsiminin başlaması nedeniyle zorunlu olarak ara verdiği asfaltlama çalışmalarına yeniden başladı.

Şimdiye kadar toplam 25 kilometrelik alanda asfaltlama yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 bin ton asfalt altı malzemesi ve 30 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini dikkate alarak uzun yıllardır asfaltlanmayan bölgelere hizmet götürdüklerini söyledi.

Asfaltlama çalışmalarından vatandaşlarla memnuniyet araştırması yaptıklarını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Esnaf ve vatandaşımızın talep ve beklentilerini esas alıyoruz. Buna göre tespit ve planlama yaparak asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların ardından gelen olumlu tepkilerden net anlaşılıyor ki vatandaşlarımız yıllardır hasret kaldıkları bu hizmetten çok memnun kalıyor. Bunu asılan teşekkür pankartlarından da görebiliyoruz. Diyarbakır'ın yer altı ve yer üstü kaynaklarını yine kente hizmet olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA