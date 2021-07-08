Son dakika! Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "Küresel akıl, Türkiye'yi uluslararası göçmen kampı yapmayı tasarlıyor"
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Son dakika! Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "Küresel akıl, Türkiye'yi uluslararası göçmen kampı yapmayı tasarlıyor"

Son dakika! Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: 'Küresel akıl, Türkiye'yi uluslararası göçmen kampı yapmayı tasarlıyor'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

Son dakika haber... Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, küresel aklın, Türkiye'yi uluslararası göçmen kampı yapmayı tasarladığını söyledi.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, küresel aklın, Türkiye'yi uluslararası göçmen kampı yapmayı tasarladığını söyledi.

Koncuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "çökme ekonomisinin"; yargıyı, deniz kıyılarını, orman alanlarını, meraları, tarlaları, tabiat varlıklarını, kültürel mirası, finans sistemini ve bütün can damarlarını kötü virüslerle tıkadığını savundu.

Böylesi bir ekonomik düzenin, dünyada eşi benzeri olmadığını ileri süren Koncuk, "Türkiye'nin bu çökme ekonomisinden kurtulması beka sorunu halini almıştır." dedi.

Ayyıldız Hareketi'nin, yeryüzünde hiçbir insanın vatansız olmamasını dilediğini belirten Koncuk, "Suriye'nin kuzeyinde, tıpkı Irak'ın kuzeyinde defakto olarak kurulan ve ikinci bir İsrail anlamına gelebilecek, küresel emperyalizme hizmet edecek bölücü aygıtlara karşı çıkıyoruz. Çünkü küresel akıl, Türkiye'yi bir uluslararası göçmen kampı yapmayı tasarlıyor. O yüzden, bizi sanki Suriyeli insanlara karşıymış gibi göstermeye çalışanlar, bizzat bu küresel emperyalizmin maşalarıdırlar. Ayyıldız Hareketi, vatan ve millet bütünlüğü istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayyıldız Hareketi olarak geceli gündüzlü bir program hazırladıklarını anlatan Koncuk, "Bizim programımız, devletin yeniden organizasyonuna ve ekonomimizi çökme ekonomisi sisteminden kararlılıkla uzaklaştırma görevine adanmıştır. Bugüne kadar çökme ekonomisine hizmet etmiş ve çökme ekonomisinin müsebbipleriyle aynı karede yer almış, hiç de masum olmayan eski, yeni, köhne siyasetlerle ittifaklar yapmadan tek başına iktidarı ve millet, devlet kaynaşmasını Ayyıldız Hareketi gerçekleştirecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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