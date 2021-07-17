Bağdat'ta askeri havalimanında yangın
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Bağdat'ta askeri havalimanında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bağdat'ta askeri havalimanında yangın Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir askeri havalimanında çıkan yangın büyük bir felakete yol açmadan kontrol altına alındı.

- Bağdat'ta askeri havalimanında yangın

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir askeri havalimanında çıkan yangın büyük bir felakete yol açmadan kontrol altına alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde yer alan Müsenna Askeri Havalimanı'nda yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının felakete yol açmadan söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, yangının söz konusu havalimanında bulunan mühimmat ve füzelerin bulunduğu konteyner yanındaki elektrik malzemeleri içeren konteyner yanında meydana geldiği aktarıldı.

Yangının mühimmat ve füzelerin bulunduğu konteynere sıçramadan önce kontrol altına alındığını belirten Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, yangında herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini duyurdu.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Irak'ta son haftalarda hava sıcaklığının aşırı derecede artmasıyla birlikte yangınlarda artış oldu.

Bağdat'ta askeri havalimanında yangın
Bağdat'ta askeri havalimanında yangın
Bağdat'ta askeri havalimanında yangın
Bağdat'ta askeri havalimanında yangın
Bağdat'ta askeri havalimanında yangın
Bağdat'ta askeri havalimanında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu

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