Son dakika: Bağdat Konferansı'ndan "Irak hükümeti ve bölge barışına destek" kararı
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Son dakika: Bağdat Konferansı'ndan "Irak hükümeti ve bölge barışına destek" kararı

Son dakika: Bağdat Konferansı'ndan 'Irak hükümeti ve bölge barışına destek' kararı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Irak'taki "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"na katılanlar tarafından Irak hükümetine destek ve bölgenin istikrarı için dayanışma sözü verildiği açıklandı.

Irak'taki "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"na katılanlar tarafından Irak hükümetine destek ve bölgenin istikrarı için dayanışma sözü verildiği açıklandı.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"nın sonuç bildirisi yayınlandı.

Irak'ın dış ilişkilerde denge ve pozitif işbirliğine önem verdiği belirtilen bildiride, "Konferansa katılanlar Irak halkı ve hükümetinin yanında olduklarını bildirdi; bölgesel istikrarın sağlanması için çabaların birleştirilmesi konusuna vurgu yaptı. Irak olarak söz konusu konferansın düzenlenmesi için çaba gösteren Fransa'ya teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Konferansa katılan tarafların, Irak'ta 10 Ekim'de erken seçimlerin düzenlenmesini ve Irak'ın bunun için uluslararası denetim talebini desteklediği aktarıldı.

Sonuç bildirisinde şunlara yer verildi:

"Konferansta hazır bulunanlar, bölgenin ortak tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ve bunun için karşılıklı ortak çıkar, egemenliğe saygı ve iç işlerine karışmama esasına dayalı işbirliği ve dayanışma kararı aldı. Katılımcılar ayrıca, halka hizmet sunma, alt yapı çalışmaları ve yeniden imar konusunda Irak hükümetini destekleyeceklerini belirtti."

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Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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