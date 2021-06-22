Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da, Zeki Keser isimli emeklinin otomobili, evinin önünden çalındı.

BAĞCILAR'da, Zeki Keser isimli emeklinin otomobili, evinin önünden çalındı. Hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen aylarda, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2234. Sokak'ta meydana geldi. Kanser tedavisi gören emekli Zeki Keser (61), gece saat 00.30 sıralarında evine geldi. 34 SIS 38 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park eden Keser, sabah uyandığında aracı yerinde bulamadı. Otomobili, emekli olduktan sonra tüm birikimini harcayarak aldığını belirten Zeki Keser, sokaktaki marketin güvenlik kameralarına baktığında, aracın gece saatlerinde sokağa gelen 3 kişi tarafından çalındığını gördü. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, soruşturma başlattı. Otomobilin çalınma anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüpheli otomobili iterek yola çıkarıyor.

BÜTÜN PARAMI O ARABAYA HARCADIM

Zeki Keser, Kanser hastasıyım. Hastaneye gitmiştim, oradan geldim. Gece saat 00.30'da aracımı park ettim. Sabah kalktığımda arabam yoktu. Güvenlik kamerasını izlemek için mahalledeki bakkala gittim. Görüntülerde 3 kişi var. Biri gözetliyor, biri arabamı alıyor. Arabamızı götürdüler. Allah rızası için izleyenler evinin önüne baksın, belki de arabam park halinde duruyor. Allah rızası için bana yardım etsinler. Emekli maaşım var. Bütün paramı o arabaya harcadım, mağdurum. Kanser hastasıyım. Hastaneye bile gidemedim, ameliyatımı ertelettirdim. Polise gittim. Biri yakalanmış, şu an cezaevindeymiş ama arabayı bulamadılar. Görüntüleri aldılar. Olay yerini de incelediler. 2 ay 10 gün oldu ama bir haber çıkmadı. Bekliyorum. Modeli yüksek değildi ama çocuğum kadar değerliydi diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı