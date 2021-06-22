Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da, Zeki Keser isimli emeklinin otomobili, evinin önünden çalındı.

BAĞCILAR'da, Zeki Keser isimli emeklinin otomobili, evinin önünden çalındı. Hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen aylarda, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2234. Sokak'ta meydana geldi. Kanser tedavisi gören emekli Zeki Keser (61), gece saat 00.30 sıralarında evine geldi. 34 SIS 38 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park eden Keser, sabah uyandığında aracı yerinde bulamadı. Otomobili, emekli olduktan sonra tüm birikimini harcayarak aldığını belirten Zeki Keser, sokaktaki marketin güvenlik kameralarına baktığında, aracın gece saatlerinde sokağa gelen 3 kişi tarafından çalındığını gördü. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, soruşturma başlattı. Otomobilin çalınma anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüpheli otomobili iterek yola çıkarıyor.

BÜTÜN PARAMI O ARABAYA HARCADIM

Zeki Keser, Kanser hastasıyım. Hastaneye gitmiştim, oradan geldim. Gece saat 00.30'da aracımı park ettim. Sabah kalktığımda arabam yoktu. Güvenlik kamerasını izlemek için mahalledeki bakkala gittim. Görüntülerde 3 kişi var. Biri gözetliyor, biri arabamı alıyor. Arabamızı götürdüler. Allah rızası için izleyenler evinin önüne baksın, belki de arabam park halinde duruyor. Allah rızası için bana yardım etsinler. Emekli maaşım var. Bütün paramı o arabaya harcadım, mağdurum. Kanser hastasıyım. Hastaneye bile gidemedim, ameliyatımı ertelettirdim. Polise gittim. Biri yakalanmış, şu an cezaevindeymiş ama arabayı bulamadılar. Görüntüleri aldılar. Olay yerini de incelediler. 2 ay 10 gün oldu ama bir haber çıkmadı. Bekliyorum. Modeli yüksek değildi ama çocuğum kadar değerliydi diye konuştu.

Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Çetin Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... BAĞCILARDA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:47:41. #1.15#

title