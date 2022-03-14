(Drone) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın - Haberler

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(Drone) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın

AA - Lokman Akkaya - Güncel
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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, hastanenin yanında bulunan ve inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

(Drone) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın

(Drone) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın

(Drone) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın

AA / Lokman Akkaya - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar, İtfaiye, İnşaat, Güncel, Haberler

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