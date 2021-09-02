Son dakika! BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ
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Son dakika! BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bağcılar'da, bir kişi tartıştığı taksi şoförünün arkasından caddenin ortasında ateş etti.

Bağcılar'da, bir kişi tartıştığı taksi şoförünün arkasından caddenin ortasında ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı. Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti. Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika! BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ
Son dakika! BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ
Son dakika! BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ
Son dakika! BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika! BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ - Haberler
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