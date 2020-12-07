Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

07.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:12

- Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirildi Bağcılar'da matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirirken 3 kişiyi...

- Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirildi

İSTANBUL - Bağcılar'da matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirirken 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 4 Aralık günü Bağcılar'daki adrese düzenlenen operasyonda T.G., B.B., ve Y.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyon 56 bin lira sahte banknot

Adreste yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin lira sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca ile çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs, 5 Aralık'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ulukışla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Ulukışla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Falcao Sörloth Caner Erkin Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 12:12:11. #1.15#
title