Son dakika... Bağcılar'da patlama anı kamerada
Son dakika haberlerine göre Bağcılar'da bir apartman dairesinde yaşanan patlama kameraya yansıdı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir apartman dairesinde yaşanan patlama kameraya yansıdı.
Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde patlama yaşanmış ve ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yaşanan patlama güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte binadan kopan molozların sokağa düşmesi yer alıyor. - İSTANBUL
Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da üç katlı binada patlama! Yangında mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri