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Son dakika... Bağcılar'da patlama anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Bağcılar'da patlama anı kamerada

Son dakika haberlerine göre Bağcılar'da bir apartman dairesinde yaşanan patlama kameraya yansıdı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir apartman dairesinde yaşanan patlama kameraya yansıdı.

Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde patlama yaşanmış ve ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yaşanan patlama güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte binadan kopan molozların sokağa düşmesi yer alıyor. - İSTANBUL

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