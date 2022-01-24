Son dakika! Bağcılar'da parktaki cinayet davasında bir kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Bağcılar'da geçen yıl parkta çıkan kavgada bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da geçen yıl parkta çıkan kavgada bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Aziz Öztürk, Cemal Açan ve Özlem Demirel ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Nurgül Aydın ve maktul Ali Tulgaroğlu'nun ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Nurgül Aydın, maktul Ali Tulgaroğlu'nun eski sevgilisi olduğunu ifade ederek, maktulün tanıdıklarını arayarak kendisi ve arkadaşları hakkında kötü şeyler söylediğini öne sürdü.

Olay günü iş yerinden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla parkta oturduğunu anlatan Aydın, "Ali'ye bu meseleyi konuşmak için mesaj attım. Ali bana küfür etti ve sonra parka geleceğini söyledi. Parka sanık Cemal Açan'ın girdiğini görmedim. Olayı kendimce büyütmemiştim. Kimseyi arama gereği duymadım. Sonra Özlem Demirel arkadaşlarını çağırdı. Ali ve Kadir Arslan parka sarhoş geldiler. Tartışmanın ardından sanık Cemal Açan, Ali Tulgaroğlu ve Kadir'in ayaklarına sıktı, sonra da şuursuzca yukarı doğru ateş etti ve kaçtı." diye konuştu.

Tutuklu sanık Özlem Demirel ise 7 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanıklardan Cemal Açan da "Korkutma amaçlı sıktım. Rastgele sıktım ama kimin vurulduğunu görmedim. Ali'yi tanımam. Benden yardım istediler." dedi.

Duruşmada söz alan maktul Ali Tulgaroğlu'nun ailesi, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz sanık Nurgül Aydın'ın tutuklanmasını talep etti.

Ara kararını açıklaya mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Nurgül Aydın'ın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ali Tulgaroğlu'nun, sanık Nurgül Aydın'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtiliyor.

İddianamede Aydın'ın, kendisi ve arkadaşları hakkında küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını öğrendiği maktul Tulgaroğlu'na telefonla ulaşmaya çalıştığı aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Nurgül Aydın ve Özlem Demirel'in, 26 Haziran 2021'de Bağcılar'daki bir parkta oturdukları sırada maktulün telefonla Aydın'ı aradığı ve tartıştıkları ifade edildi. Özlem Demirel'in de telefonu alarak maktul ile tartıştığı anlatılıyor.

Tartışmanın ardından tarafların söz konusu parkta buluşmaya karar verdikleri aktarılan iddianamede, bunun üzerine maktul Ali Tulgaroğlu ile müşteki Kadir Arslan'ın belirtilen adrese gittikleri kaydediliyor.

Sanıklar Aydın ve Demirel'in de arkadaşları olan Aziz Öztürk ile Cemal Açan'ı da parka çağırdığı ifade edilen iddianamede, parkta bir araya gelen taraflar arasında çıkan kavgada Cemal Açan'ın silahla ateş ederek Tulgaroğlu'nu öldürdüğü, Arslan'ı da yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Aziz Öztürk, Nurgül Aydın ve Özlem Demirel hakkında, "kasten öldürmeye azmettirme" ve "neticesi sebebiyle ağırlaştırmış yaralamaya azmettirme" suçlarından müebbet ile 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanık Cemal Açan hakkında "kasten öldürme", "neticesi sebebiyle ağırlaştırmış yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçlarından müebbet ile 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.