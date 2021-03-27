Son dakika... BAĞCILAR'DA ORTALIĞIN SAVAŞ ALANINDA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA: 7 YARALI
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Son dakika... BAĞCILAR'DA ORTALIĞIN SAVAŞ ALANINDA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA: 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... BAĞCILAR'DA ORTALIĞIN SAVAŞ ALANINDA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA: 7 YARALI

Son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'DA akraba olan iki grup arasında kadınların da dahil olduğu taşlı sopalı kavga çıktı.

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- BAĞCILAR'DA akraba olan iki grup arasında kadınların da dahil olduğu taşlı sopalı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 7 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı. 

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenler Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki grup, cadde üzerindeki taraflardan birine ait iş yerinde kavga etti. Kavga caddeye taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kadınların da karıştığı ve yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgası sonlandırdıktan sonra Abdulbaki E., Suat K. ve Fatih E.'yi gözaltına aldı. 

KAVGA ANI GÜVENLİK VE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDIYaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kadın ve iki kişinin iş yerine geldiği, elindeki sopalarla iş yeri sahibini dövdükleri, sandalye fırlattıkları ve ardından kavganın caddeye taşındığı görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise, kalabalık grubun taşlı sopalı birbirine vurduğu ve bir kişinin aldığı darbeyle yere yığıldığı görülüyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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