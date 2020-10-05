Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü
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Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü

05.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:50
Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü

BAĞCILAR'da bir şüpheli, market çalışanı gence ateş açtı.

BAĞCILAR'da bir şüpheli, market çalışanı gence ateş açtı. Açılan ateşte genç ve yoldan geçen bir kişi yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan market çalışanı gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, marketin önünde bekleyen çalışana ateş açtı. Açılan ateş sonucu genç ağır yaralanırken, yoldan geçen bir kişi de kolundan vuruldu. Ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan İkram isimli genç erkeğin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin saldırıda kullandığı silahı beline koyduğu ve koşarak uzaklaştığı görülüyor.

- İstanbul
Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü
Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü
Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü
Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü
Bağcılar'da market çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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